​Член королевской семьи Кувейта приговорен к смертной казни

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Два студента из Кувейта, один из которых является членом королевской семьи, приговорены в ОАЭ к смертной казни за убийство соседа по комнате.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом пишет эмиратское издание The National.

Девятнадцатилетний студент университета эмирата Шарджа, который также приехал в ОАЭ из Кувейта, 25 февраля скончался в госпитале от полученных травм после трех дней издевательств соседей по комнате.

Двое подсудимых — 20-ти и 19-ти лет — были признаны виновными в его смерти. По их словам, к преступлению их подтолкнула ссора на почве денег.