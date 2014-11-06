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    ​Член королевской семьи Кувейта приговорен к смертной казни

    Двое подсудимых - 20-ти и 19-ти лет - были признаны виновными за убийство

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Два студента из Кувейта, один из которых является членом королевской семьи, приговорены в ОАЭ к смертной казни за убийство соседа по комнате.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, oб этом пишет эмиратское издание The National.

    Девятнадцатилетний студент университета эмирата Шарджа, который также приехал в ОАЭ из Кувейта, 25 февраля скончался  в госпитале  от полученных травм после трех дней издевательств соседей по комнате.

    Двое подсудимых — 20-ти и 19-ти лет — были признаны виновными в его смерти. По их словам, к преступлению их подтолкнула ссора на почве денег.

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