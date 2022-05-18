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Зенгстшмид: Туристический поток из стран Персидского залива достигнет допандемического уровня

Зенгстшмид: Туристический поток из стран Персидского залива достигнет допандемического уровня После невиданного спада в туристическом секторе в 2020-2021 годах число прибывающих в Азербайджан из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) растет высокими темпами и к концу этого года достигнет допандемического уровня
Туризм
18 мая 2022 г. 15:37
Зенгстшмид: Туристический поток из стран Персидского залива достигнет допандемического уровня

После невиданного спада в туристическом секторе в 2020-2021 годах число прибывающих в Азербайджан из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) растет высокими темпами и к концу этого года достигнет допандемического уровня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

По его словам, в 2019 году из различных стран Азербайджан посетило 3,2 млн туристов, а в 2021 году этот показатель упал до 1,1 млн.

По словам Ф.Зенгстшмида, в прошлом году из стран ССАГПЗ Азербайджан посетили более 32 тыс., а в первом квартале этого года более 22 тыс. путешественников: "Число туристов из Саудовской Аравии выросло на 20% по сравнению с показателями до пандемии".

Он отметил, что ожидает значительного увеличения туристического потока в постпандемический период в связи с послаблением Азербайджаном ряда ограничений на поездки.

Ф.Зенгстшмид добавил, что Бюро по туризму Азербайджана активно работает со своими партнерами в регионе, а также обладает специализированной командой специалистов по региону ССАГПЗ для поддержания постоянной связи с клиентами и партнерами.

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Версия на английском языке Azerbaijan Tourism Board: Tourist flow from Gulf countries to reach pre-pandemic levels
Версия на азербайджанском языке Florian Senqstşmid: "Bu il Körfəzdən Azərbaycana turist axını pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə çatacaq"

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