Зенгстшмид: Туристический поток из стран Персидского залива достигнет допандемического уровня

После невиданного спада в туристическом секторе в 2020-2021 годах число прибывающих в Азербайджан из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) растет высокими темпами и к концу этого года достигнет допандемического уровня

После невиданного спада в туристическом секторе в 2020-2021 годах число прибывающих в Азербайджан из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) растет высокими темпами и к концу этого года достигнет допандемического уровня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

По его словам, в 2019 году из различных стран Азербайджан посетило 3,2 млн туристов, а в 2021 году этот показатель упал до 1,1 млн.

По словам Ф.Зенгстшмида, в прошлом году из стран ССАГПЗ Азербайджан посетили более 32 тыс., а в первом квартале этого года более 22 тыс. путешественников: "Число туристов из Саудовской Аравии выросло на 20% по сравнению с показателями до пандемии".

Он отметил, что ожидает значительного увеличения туристического потока в постпандемический период в связи с послаблением Азербайджаном ряда ограничений на поездки.

Ф.Зенгстшмид добавил, что Бюро по туризму Азербайджана активно работает со своими партнерами в регионе, а также обладает специализированной командой специалистов по региону ССАГПЗ для поддержания постоянной связи с клиентами и партнерами.