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    Замминистра: Количество туристов из арабских стран в Азербайджан выросло в 8 раз

    После применения ASAN Viza будет отмечаться рост числа туристов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "По сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение числа туристов в Азербайджан на 11%. Мы надеемся, что это число вырастет". 

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов. 

    Он отметил, что число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов выросло в 33 раза, а из арабских стран в целом - в 8 раз.

    Заместитель министра добавил, что после применения ASAN Viza будет отмечаться рост числа туристов.

     

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