Замминистра: Количество туристов из арабских стран в Азербайджан выросло в 8 раз

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ "По сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение числа туристов в Азербайджан на 11%. Мы надеемся, что это число вырастет".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов.

Он отметил, что число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов выросло в 33 раза, а из арабских стран в целом - в 8 раз.

Заместитель министра добавил, что после применения ASAN Viza будет отмечаться рост числа туристов.