За пять лет поток туристов из Мексики в Азербайджан возрос на 20%

В прошлом году объем торгового оборота между Мексикой и Азербайджаном составил 26,2 млн. долларов. Как сообщили Report в посольстве, в этом году ожидается рост данного показателя. В 2017-2018 гг. экспортный оборот из Мексики в Азербайджан возрос на 35,74%, а из Азербайджана в Мексику – на 12,44%.

“На азербайджанский рынок поставляется мексиканское оборудование и устройства, в частности, объем поставляемые буровых установок составляет 39%, буровых труб - 10-12%.

Мексиканская продукция на пивном рынке Азербайджана составляет 12%.

В 2018 году в Азербайджан прибыло на 8,93% больше мексиканских туристов, для азербайджанских туристов, избравших для путешествия Мексику, этот показатель возрос на 19,06%”, - отмечается в сообщении дипредставительства.

Отмечается, что излюбленными городами азербайджанских туристов в Мексике являются Мехико и Канкун.