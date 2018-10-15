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    Япония упростит получение виз для туристов

    Гости смогут оформить туристическую визу онлайн через туристические агентства
    © AP

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Японское правительство введет электронную систему для подачи заявлений на получение туристических виз в апреле 2020 года, сообщает Report со ссылкой на Kyodo News.

    Электронная виза предназначена для упрощения процесса подачи заявления, снижения нагрузки на дипломатические представительства и ужесточения иммиграционного контроля.

    Сначала онлайн-система будет доступна только при выдаче однократных виз китайским туристам, а затем — путешественникам из других стран. Туристические визы для китайских гостей составили почти 60% от всех виз, выданных в 2017 году.

    Гости смогут оформить туристическую визу онлайн через туристические агентства.

    Отметим, что к 2020 году японские власти рассчитывают увеличить турпоток до 40 миллионов человек в год, а к 2030 – до 60 миллионов.

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