Япония с марта разрешит заходы круизных лайнеров

Правительство Японии вновь разрешит заходы в порты страны международных морских круизных лайнеров, которые были прекращены с марта 2020 года после массовой вспышки коронавируса и многочисленных смертей среди пассажиров на таком судне в порту Иокогамы.

Правительство Японии вновь разрешит заходы в порты страны международных морских круизных лайнеров, которые были прекращены с марта 2020 года после массовой вспышки коронавируса и многочисленных смертей среди пассажиров на таком судне в порту Иокогамы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о принятии этого решения объявил во вторник на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Тэцуо Сайто.

"Мы получили от компаний-операторов планы предотвращения новых заражений на круизных судах, - сказал он. - Их эффективность подтвердили специалисты и органы здравоохранения".

Заходы крупных международных круизных лайнеров предполагается возобновить с марта будущего года. Они посетят порты Японии не менее 166 раз. Пассажиры круизных лайнеров должны по меньшей мере дважды пройти вакцинацию от коронавируса лицензированными в стране препаратами, а также иметь справку об отрицательном ПЦР-тесте. На случай заражений на борту будут приготовлены изолированные помещения для проведения карантина.

Предполагается, что разрешение на заходы круизных лайнеров даст толчок восстановлению притока туристов в Японию. До начала пандемии в 2019 году на борту таких судов страну посетили почти 2,2 млн человек.

Вспышка коронавируса на борту лайнера Diamond Princess была одним из самых громких событий в начале пандемии. Это судно в феврале и марте 2020 года стояло на карантине в порту Иокогама к югу от Токио.