Выездной турпоток из России в 2015 году упал на треть

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Выездной турпоток из России в первом полугодии 2015 года упал на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Ростуризма, публикуемые Российским союзом туриндустрии, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным Ростуризма, общее число поездок россиян за границу сократилось на 24%, а количество туристических поездок - на 33,8%, составив 5,4 млн. против 8,2 млн. в первом полугодии 2014 года.

Среди туристов самым популярным местом отдыха стал Египет, на втором месте - Турция, тройку самых популярных стран замыкает Германия. Несмотря на это, турпоток в Турцию снизился на 25,7%, в Египет - на 13,4%, в Германию - на 29,6%. Падение турпотока в Грецию, также популярную среди россиян, составило более 50%.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, подобное падение выездного турпотока стало рекордным за последние 20 лет: "Мы наблюдаем статистику туризма с 1995 года. Такого сильного падения не было ни в кризис 1998 г. (тогда выезд с целью туризма сократился на 24,4%), ни в 2009 г. (минус 22,6%)", - сказала Тюрина.

В конце августа в Российском союзе туриндустрии сообщили о рекордном падении спроса на туристические поездки.