Все больше российских туристов посещают Азербайджан

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "За первые два месяца этого года в Азербайджан прибыло более 600 тысяч граждан России, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Азербайджанского государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на круглом столе, организованном в рамках 9-го Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

По его словам, российский фактор остается приоритетным для развития туризма в Азербайджане.

"Сегодня созданы благоприятные условия для обсуждения будущего сотрудничества в области туризма", - сказал он.

Глава Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов отметил, что туристические связи между двумя странами развиваются: "В прошлом году число туристов из России в Азербайджан увеличилось на 17%. Данный рост продолжается в этом году. Мы постараемся сохранить эту динамику. У обеих стран есть большие перспективы для развития туризма".