Все больше граждан Азербайджана совершают поездки в Грузию

Тбилиси. 6 ноября. REPORT.AZ/ "В прошлом месяце Грузию посетили 110 955 человек из Азербайджана".

Как сообщает местное бюро Report, об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сообщил глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе.

Он отметил, что в годовом сравнении число совершивших поездку в Грузию из Азербайджана выросло на 4,7%. В январе-октябре текущего года количество поехавших из Азербайджана в соседнюю страну составило 1 205 802 человека, что на 10,3% больше показателя прошлого года.

Г.Чоговадзе также отметил, что в январе-сентябре текущего года доходы от туризма Грузии составили 2 млрд 571 млн долларов. Сумма превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 20,5% или 438 млн долларов.