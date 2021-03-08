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Власти Таиланда сокращают карантин для вакцинированных иностранцев до семи дней

Власти Таиланда сокращают карантин для вакцинированных иностранцев до семи дней Правительство Таиланда сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до семи дней
Туризм
8 марта 2021 г. 16:20
Власти Таиланда сокращают карантин для вакцинированных иностранцев до семи дней

Правительство Таиланда сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до семи дней. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, новое правило вступает в силу с апреля текущего года.

По информации минздрава этой страны, "в мире процесс вакцинации продолжается". В этой связи было принято решение сократить карантин с 14 до семи дней для иностранных граждан, "имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в королевство".

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 26,4 тыс., вылечились более 25,7 тыс. человек, умерли 85 пациентов. Режим чрезвычайного положения из-за пандемии действует в стране до 31 марта.

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