Вклад туризма в ненефтегазовую экономику Азербайджана вырос до 7,5% в 2025г

Доля туристического сектора в ненефтегазовой экономике Азербайджана достигла 7,5% в 2025 году.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Государственного агентства по туризму Гюнай Байрамова на общественных слушаниях в парламенте.

По ее словам, растет вклад отрасли в ВВП и увеличивается число предпринимателей в сфере туризма. В 2025 году положительное сальдо сектора составило $720 млн, инвестиции - 439 млн манатов, что на 32% больше, чем годом ранее.

Байрамова отметила, что вместе с тем в сфере туризма сохраняются проблемы, связанные со статистикой, классификацией средств размещения, качеством услуг, механизмами госконтроля и доступом к финансированию. В числе предложений она назвала создание Фонда развития туризма и введение обязательной регистрации субъектов отрасли.