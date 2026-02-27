Вклад туризма в ненефтегазовую экономику Азербайджана вырос до 7,5% в 2025г

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    • 27 февраля, 2026
    • 17:10
    Доля туристического сектора в ненефтегазовой экономике Азербайджана достигла 7,5% в 2025 году.

    Как сообщает Report, об этом заявила представитель Государственного агентства по туризму Гюнай Байрамова на общественных слушаниях в парламенте.

    По ее словам, растет вклад отрасли в ВВП и увеличивается число предпринимателей в сфере туризма. В 2025 году положительное сальдо сектора составило $720 млн, инвестиции - 439 млн манатов, что на 32% больше, чем годом ранее.

    Байрамова отметила, что вместе с тем в сфере туризма сохраняются проблемы, связанные со статистикой, классификацией средств размещения, качеством услуг, механизмами госконтроля и доступом к финансированию. В числе предложений она назвала создание Фонда развития туризма и введение обязательной регистрации субъектов отрасли.

