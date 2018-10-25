Вице-премьер правительства России: Азербайджан является интереснейшим направлением для отдыха россиян

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан является интереснейшим направлением для отдыха россиян. Наблюдается тенденция роста числа российских туристов, посетивших Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

По ее словам, за прошлый год Россию посетили 900 тысяч азербайджанских туристов, и 750 тысяч российских туристов - Азербайджан, и эти цифры продолжают расти.

Как отметила О. Голодец, на данный момент России крайне интересен вопрос развития речного и морского туризма в Каспийской акватории.

"На двух заводах в РФ на сегодняшний день строятся два больших судна класса "Река-море", предназначенные для развития туризма на Каспии. Мы видим здесь огромный потенциал, спрос обязательно будет, мы в этом уверены", - заявила заместитель председателя правительства России.