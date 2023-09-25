Величественный Усть-Каменогорск: Казахстан с другого ракурса

Величественный Усть-Каменогорск: Казахстан с другого ракурса

Величественные горные хребты, бескрайние степи, древние исторические памятники и гостеприимство местных жителей — Казахстан, страна, омываемая Каспийским и Аральским морями, представляет собой уникальное место для путешествий и открытий. Стремительно развивающийся сектор туризма в этой многонациональной и многогранной стране обещает незабываемые приключения для путешественников любого уровня опыта и интересов.

Многие считают, что в Казахстане стоит увидеть только Астану и Алматы, но это большое заблуждение. В Казахстане много неизведанных туристами мест, которые могут подарить незабываемый опыт и море впечатлений. Одно из таких — это Усть-Каменогорск: живописный и исторически значимый город, расположенный в восточной части Казахстана. Его богатая история, обширное культурное наследие и природное разнообразие делают его привлекательным для туристов и исследователей со всего мира.

Первое, чем впечатляет Усть-Каменогорск- это своим названием: два слова, три корня да вопрос, какое еще устье у горы? "Усть-Каменогорск" можно перевести как "город у устья каменистой реки". Это название отражает географическое расположение города - на берегу реки Иртыш, окруженной каменистыми берегами и горами.

Основными достопримечательностями Усть-Каменогорска являются не только памятники архитектуры, музеи или древние городища, но и необыкновенно красивая природа, которой невозможно не восхититься. На горе Аблакетка на высоте 522 метра над уровнем моря гигантскими буквами выложено слово "Казахстан". Надпись видно практически в любом уголке города, она напоминает знаменитые голливудские буквы на калифорнийских холмах. Правда, высота тех составляет 10 метров, усть-каменогорские же немного "скромнее" - 6 метров.

Настоящее развитие региона началось в XIX веке, когда Российская империя расширяла свои владения на территории современного Казахстана. Усть-Каменогорск стала важным центром для добычи природных ресурсов, таких как золото, медь и древесина. Экономическое развитие региона способствовало росту населения, и город начал активно расти и развиваться. В начале XX века в районе Усть-Каменогорска разразилась настоящая золотая лихорадка. Открытие крупных золотых рудников привлекло тысячи инвесторов. Город стал центром золотодобычи и промышленности.

В живописном Катон-Карагайском районе, расположены Рахмановские купальни, представляющие собой небольшой кусочек рая с богатой историей и природным очарованием. Рахмановские купальни, также известные как Рахмановские бани, стали неотъемлемой частью культурного и исторического наследия этого региона. Они сочетают в себе элементы архитектуры востока и запада, что делает их уникальными памятниками, свидетельствующими о богатой истории и культурном многообразии Катон-Карагая.

Купальни расположены в месте, где сходятся разные природные зоны, и их посещение становится уникальным опытом близкого контакта с природой. Вода в Рахманоских купальнях поступает из горных источников и известна своими целебными свойствами. Местные гиды утверждают, что в воде содержится элемент родон, который полезен для организма. Но в воде долго находиться нельзя - максимум 8 минут, в противном случае, могут быть проблемы со здоровьем.

В этой горной местности также стоит попробовать чай с горными травами, особенно с листьями горной смородины. Этот регион знаменит и своими сортами сыра и хлебобулочных изделий.

Для туристов может быть интересна и так называемая "Австрийская" дорога - 62-километровая дорога от Катон-Карагайского до Курчумского района. На сегодняшний день она по прямому назначению не используется, что делает ее привлекательной для джиперов всех стран. Проехаться по Староавстрийской дороге и полюбоваться красотами Алтая самостоятельно не рекомендуется, только с гидами на подготовленном транспорте и лучше в составе автоэкспедиции. Зато тем, кто решится на подобное путешествие, откроются потрясающие виды на величественные горы ничуть не уступающие швейцарским Альпам.

Если погода будет ясная, то туристам посчастливится увидеть одну из вершин Алтайских гор – Белуху. Гиды признаются, что часто погода бывает туманная, поэтому, если показалась белоснежная вершина горы, стоит загадать желание.

Для коренных народов Алтая гора Белуха имеет особое значение и считается священным местом, где души ушедших на тот свет находят покой. Здесь проводятся разнообразные ритуалы и обряды, связанные с верой в силы природы и духовный мир.

Таким образом, Казахстан и его природные и культурные богатства выходят далеко за пределы больших городов, в этих местах история и природа переплетаются в удивительном танце, оставляя туристам незабываемые воспоминания. Усть-Каменогорск и другие природные красоты этого региона все больше привлекают туристов, и местные акиматы работают над тем, чтобы развивать туризм в этом регионе.