В Японии введут плату за посещение горы Фудзи и лимит на число туристов

Япония собирается вводить ограничения для посетителей горы Фудзи - одной из главных достопримечательностей страны. Для посещения установят плату, а также лимит на число туристов в день.

Япония собирается вводить ограничения для посетителей горы Фудзи - одной из главных достопримечательностей страны. Для посещения установят плату, а также лимит на число туристов в день.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заплатить за восхождение по тропе Ёсида, которая находится в северной части Фудзи, придется с 1 июля этого года. А размер платы объявят в феврале этого года.

Восхождение будет запрещено в период с 16:00 до 02:00. Дневной лимит на число туристов, которым разрешено подняться на гору, составит 4 тыс. человек.

Такое решения приняло правительство японской префектуры Яманаси. Местные власти заявляют, что ограничения связаны с резким ростом числа туристов, что привело к большому скоплению мусора.

В прошлом году на Фудзи поднялись более 221 тыс. человек, из которых примерно 137 тыс. сделали это через тропу Ёсида. Японцы считают Фудзи горой бессмертных. Считается, что любой, кто покорит ее, приобретет вечную жизнь.