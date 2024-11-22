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В Узбекистане представлен туристический потенциал Азербайджана

В Узбекистане представлен туристический потенциал Азербайджана Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму совместно с отечественными туристическими партнерами участвует в Ташкентской международной туристической выставке (TIFF) под названием "Туризм на Шелковом пути".
Туризм
22 ноября 2024 г. 16:07
В Узбекистане представлен туристический потенциал Азербайджана

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму совместно с отечественными туристическими партнерами участвует в Ташкентской международной туристической выставке (TIFF) под названием "Туризм на Шелковом пути".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, Азербайджан на национальном стенде представляют 9 местных партнеров туристической индустрии, включая "Азербайджанские авиалинии" и "Туристический центр Шахдаг".

Посетителям стенда предоставляется подробная информация об истории Азербайджана, культурном наследии, национальной кухне, горнолыжных курортах, винодельческих традициях, возможностях оздоровительного и зимнего туризма, также организуются деловые встречи в формате B2B с представителями зарубежного туризма.

В ходе мероприятия организация очередного Евразийского фестиваля горных курортов была поручена туристическому центру "Шахдаг" в марте 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Özbəkistanda sərgilənir

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