В Туркестане прошла 8-я встреча министров туризма стран ОТГ

Восьмая встреча министров туризма стран Организации тюркских государств (ОТГ) прошла 11 октября в городе Туркестан (Казахстан).

Восьмая встреча министров туризма стран Организации тюркских государств (ОТГ) прошла 11 октября в городе Туркестан (Казахстан).

Как сообщает Report, на мероприятии также была представлена азербайджанская делегация.

Выступивший на встрече советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде отметил, что в последние годы фиксируется рост статистики посещающих Азербайджан туристов из тюркских государств. По его словам, в январе-сентябре текущего года число посетивших Азербайджан граждан Казахстана, Узбекистана, Турции, Венгрии, Кыргызстана и Туркменистана увеличилось соответственно на 32, 59, 20, 91, 78 и 188 процентов.

Кянан Гулузаде также отметил, что зафиксирован рост числа прямых рейсов между городами и довел до внимания, что этот процесс осуществляется на взаимной основе.

Советник председателя сообщил, что до конца 2023 года Азербайджан примет в общей сложности два миллиона иностранных граждан, а в 2026 году ожидается, что эта цифра достигнет 4 миллионов. Он отметил, что в 2026 году доходы от туризма прогнозируются на уровне 10 миллиардов манатов.

Кроме того, участники мероприятия были проинформированы о проекте по избранию Шамахы туристической столицей тюркского мира на 2023 год. По итогам заседания казахстанский город Туркестан был избран туристической столицей тюркского мира на 2024 год.

Мероприятие продолжит свою работу 12 октября международным форумом "Туркестан: туристическая столица тюркского мира". Азербайджанская делегация также примет участие в форуме.