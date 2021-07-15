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В Таиланде три острова открылись для привитых от коронавируса туристов

В Таиланде три острова открылись для привитых от коронавируса туристов Острова Самуи, Пханган и Тао официально открылись в четверг для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став второй провинцией королевства, которая начала принимать путешественников без карантина.
Туризм
15 июля 2021 г. 12:45
В Таиланде три острова открылись для привитых от коронавируса туристов

Острова Самуи, Пханган и Тао официально открылись сегодня для вакцинированных иностранцев и граждан Таиланда, став второй провинцией королевства, которая начала принимать путешественников без карантина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно опубликованному Управлением по туризму Таиланда перечню, требования для прибытия на курорты Сураттхани частично схожи с теми, что применяются с 1 июля на Пхукете.

Главным отличием от "пхукетской схемы" с прямыми рейсами является транзит, который необходимо осуществить в бангкокском аэропорту Суваннапхум (Суварнабхуми) для дальнейшей отправки на Самуи, откуда путешественники уже могут направиться на острова Пханган и Тао.

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Версия на азербайджанском языке Tailandın üç adasına turist səfərinə icazə verilib
Версия на английском языке Three Thai islands reopen to vaccinated travelers

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