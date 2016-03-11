В Азербайджане пройдет презентация первого халяльного отеля Таиланда

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Таиланде открылся первый для этой страны халяльный отель, появление которого поможет привлечь сюда еще больше туристов-мусульман.

Как сообщает Report, отель Аль-Мируз (Al Meroz) находится в преимущественно мусульманском районе Бангкока, Рамхамхаенге. Европейские турагентства только начали знакомство с новым халяльным отелем тайской столицы.

В новом отеле насчитывается 242 номера, и пока его мусульманская клиентура насчитывает примерно 50% от общей.

Менеджмент отеля планирует в скором времени провести выездные презентации в таких странах, как Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. В нем есть этаж строго для женщин, раздельные молитвенные комнаты, халяльный ресторан и бассейн со специальным графиком работы для раздельного посещения мужчинами и женщинами.

Следует отметить, что халяль-сертификат отелю был выдан организацией Gulf Halal Center из ОАЭ.