О нас

В Шушу организуют первые 2-х и 3-х дневные туры

В Шушу организуют первые 2-х и 3-х дневные туры Туристические поездки в Шушу начинаются в преддверии праздника Новруз - с 18 марта.
Туризм
3 марта 2023 г. 12:59
В Шушу организуют первые 2-х и 3-х дневные туры

Туристические поездки в Шушу начинаются в преддверии праздника Новруз - с 18 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Турпоездки будут совершаться раз в неделю. На следующем этапе предполагается увеличить их количество. Граждане, желающие поехать в Шушу, уже с 6 марта смогут обращаться в туристические компании.

В 2-х и 3-х дневных турах туристы побывают в разрушенном центре города Физули, посетят памятник первому шехиду, Джыдыр дюзю, мавзолей Вагифа, дом Мехмандаровых, дом-музей Бюльбюля, мечеть Юхары Говхар Ага, площадку с расстрелянными статуями, Шушинскую крепость, Гянджинские ворота Шушинской крепости, символ “Хары Бюльбюль", церковь "Газанчи“, здание Шушинской реальной школы.

Стоимость двухдневного тура, включающего трансфер на автобусе, проживание в отеле, завтрак и сопровождение гида, составляет 215 манатов, трехдневного тура - 370 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке First tourist trips to Shusha to be organized
Версия на азербайджанском языке Şuşaya ilk turist səfərləri təşkil olunur

Другие новости из категории

Ожидается наплыв российских туристов в Азербайджан
Ожидается наплыв российских туристов в Азербайджан
3 марта 2023 г. 03:17
Азербайджанские туристы пересматривают планы отдыха в Турции
Азербайджанские туристы пересматривают планы отдыха в Турции
27 февраля 2023 г. 16:03
На 10 млн манатов увеличен капитал зарегистрированной в аэропорту группы отелей
На 10 млн манатов увеличен капитал зарегистрированной в аэропорту группы отелей
24 февраля 2023 г. 16:53
Визовый центр в Баку приостановил прием документов для получения шенген-виз в три страны
Визовый центр в Баку приостановил прием документов для получения шенген-виз в три страны
21 февраля 2023 г. 17:01
Турпоток из Азербайджана в январе вырос на 22%
Турпоток из Азербайджана в январе вырос на 22%
20 февраля 2023 г. 13:06
Число туристов, приезжающих в Азербайджан, увеличилось в 1,6 раза
Число туристов, приезжающих в Азербайджан, увеличилось в 1,6 раза
20 февраля 2023 г. 12:37
В Тель-Авиве рассказали о еврейском наследии Азербайджана
В Тель-Авиве рассказали о еврейском наследии Азербайджана
15 февраля 2023 г. 19:27
В Израиле представлены туристические возможности Азербайджана
ФотоВ Израиле представлены туристические возможности Азербайджана
14 февраля 2023 г. 17:47
Таиланд одобрил введение с 1 июня туристического сбора
Таиланд одобрил введение с 1 июня туристического сбора
14 февраля 2023 г. 14:03
Получатели грантов в сфере туризма в Азербайджане не будут возвращать неиспользованные суммы
Получатели грантов в сфере туризма в Азербайджане не будут возвращать неиспользованные суммы
14 февраля 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi