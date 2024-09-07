В Шамахы стартовал III Фестиваль винограда и вина

В селе Мейсари Шамахинского района при организации Государственного агентства по туризму и Исполнительной власти Шамахинского района стартовал III Фестиваль винограда и вина.

В селе Мейсари Шамахинского района при организации Государственного агентства по туризму и Исполнительной власти Шамахинского района стартовал III Фестиваль винограда и вина.

Как сообщает Report, фестиваль проводится с целью популяризации местного виноградарства и виноделия, повышения экспортного потенциала винодельческой продукции, ознакомления широкой общественности с историей виноградарства и виноделия в Азербайджане.

В рамках фестиваля организованы выставочные и развлекательные зоны, мастер-классы, павильоны известных ресторанов. На фестивале принимают участие 23 винных дома.

Фестиваль винограда и вина - это также прекрасная возможность для производителей вина установить новые деловые связи, представить свою продукцию широкой аудитории.