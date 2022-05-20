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В Шамахы состоится заседание министров туризма тюркоязычных стран

В Шамахы состоится заседание министров туризма тюркоязычных стран 24 мая в Шамахы состоится 7-е заседание министров туризма стран-членов Организации тюркских государств.
Туризм
20 мая 2022 г. 12:31
В Шамахы состоится заседание министров туризма тюркоязычных стран

24 мая в Шамахы состоится 7-е заседание министров туризма стран-членов Организации тюркских государств.

Как передает Report, об этом сообщили в секретариате организации.

Мероприятие пройдет при модераторстве председателя Госагентства по туризму Фуада Нагиева и генсека ОТГ Багдада Амреева.

Министры обсудят увеличение количества рейсов между крупными городами стран-членов и стран-наблюдателей при организации, раскрытие потенциала туризма на Шелковом пути, обмен знаниями и опытом между государствами-членами и государствами-наблюдателями, проект “Туристическая столица тюркского мира”, возможности сотрудничества и установление связей между ассоциациями туристических агентств и соответствующими структурами государств-членов и государств-наблюдателей.

Кроме того, будут утверждены "Управление туризма тюркского мира” и “Дорожная карта Туристической организации тюркских государств”.

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Версия на азербайджанском языке Şamaxıda türkdilli ölkələrin turizm nazirlərinin toplantısı olacaq

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