В Шамахе проходит встреча министров туризма тюркоязычных стран

Сегодня в Шамахе началось 7-е заседание министров туризма Организации тюркских государств (ОТГ).

Сегодня в Шамахе началось 7-е заседание министров туризма Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в заседании принимают участие генеральный секретарь организации Багдад Амреев, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов, заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан, заместитель министра культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев, Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане посол Мекан Ишангулиев, а также Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи, имеющей статус наблюдателя в организации. Заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов присоединился к мероприятию в режиме онлайн.

Заседание открыл председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев. Он сказал, что пандемия коронавируса (COVID-19) оказала негативное влияние на туристический сектор Азербайджана, однако начался процесс восстановления: "Количество туристов, посетивших нашу страну за первые четыре месяца этого года, увеличилось на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Кроме того, он напомнил, что Армения на протяжении многих лет разрушала и уничтожала культурные и исторические памятники на оккупированных азербайджанских землях: "После освобождения Карабаха там ведутся восстановительные работы. Вскоре Карабах станет самым посещаемым туристами местом".

В рамках сегодняшнего заседания в Шамахе состоялось 17-е заседание рабочей группы по туризму.