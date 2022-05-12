В Сабирабаде 122-летняя баня находится на грани разрушения

В Сабирабадском районе под угрозой разрушения находится 122-летняя историческая баня.

В Сабирабадском районе под угрозой разрушения находится 122-летняя историческая баня.

Как сообщает муганское бюро Report, баня находится на улице Мухаммеда Физули в городе Сабирабад.

Историческая баня была построена в 1900 году Сеидом Мирмусой Тагиевым.

По словам местного жителя Аги Тагиева, баня находится в очень запущенном состоянии и соответствующие структуры относятся к вопросу безразлично.

Жители района также желают, чтобы зарегистрированный государством исторический памятник, которому более века, был восстановлен.

Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры в ответ на запрос муганского бюро Report сообщила, что памятник включен в список проектов, восстановление которых планируется за счет госбюджета.