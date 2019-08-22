В России представят туристический потенциал Азербайджана

27-29 августа Бюро туризма Азербайджана проведет ряд мероприятий в российских городах Москва, Екатеринбург и Казань.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по туризму Азербайджана. В мероприятии примут участие 10 туристических компаний из Азербайджана, включая 3 отеля, и около 100 туристических компаний из России.

Между организациями, специализирующимися по различным направлениям туризма, будут проведены встречи B2B (бизнес для бизнеса) и двусторонние обсуждения по дальнейшему сотрудничеству. В рамках презентаций туристические компании России будут подробно проинформированы о туристическом потенциале Азербайджана.