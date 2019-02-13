Президент Азербайджана: "В прошлом году нашу страну посетили 2,8 млн. иностранных гостей"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ «Туризм является очень важной сферой для любой страны. Есть страны, где с туризмом связана основная часть валового внутреннего продукта. Мы тоже стараемся расширить туристические возможности Азербайджана и предпринимаем различные шаги в этом направлении.»

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли высказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 12 февраля в обширном интервью руководителю телеканала Real Миршахину Агаеву.

Глава государства отметил, что в первую очередь, конечно, необходимо было создать инфраструктуру: «Без инфраструктуры ни один турист сюда не приедет. В настоящее время в Азербайджане функционируют шесть международных аэропортов. Необходимо было создать прекрасные дороги, железные дороги, инфраструктуру обслуживания, отели, общественные места. Конечно, вопросы безопасности находятся на первом плане для каждого туриста, особенно в нынешнее время. Азербайджан является, возможно, одной из самых безопасных стран мира. Гостеприимство нашего народа, замечательный климат, прекрасные условия. Это были основные условия для развития туризма, и мы создали их. Второй вопрос заключался в том, как привлечь туристов, как преподнести Азербайджан миру. Особую роль здесь сыграли проведенные в Азербайджане международные мероприятия. Европейские игры. После проведенных в 2015 году Европейских игр и состоявшихся в 2016 году первых соревнований «Формула-1» число приезжающих в Азербайджан туристов увеличилось на 22 процента. Хорошо, но почему же до этого их число не увеличивалось? Мы и до этого прилагали усилия для привлечения туристов. Именно Европейские игры, соревнования «Формула-1» увеличили число туристов на 22 процента. Вслед за этим – в 2017 году были проведены Игры исламской солидарности. Мы увидели, что число туристов из мусульманских стран резко возросло. Из некоторых стран – в 3-4 раза. То есть, эти Игры тоже оказали большое влияние. В 2017 году число туристов выросло на 20 процентов. Но эта цифра прилагается к тем 22 процентам. Представьте себе, насколько. В прошлом году увеличилось на 6 процентов. Рост невелик, но база уже высока. В январе этого года вновь увеличилось. Только соревнования «Формула-1» создали условия для поступления напрямую в нашу страну, обслуживающий сектор страны средств на сумму около 300 миллионов долларов. Эти соревнования, имеющие полумиллиардную аудиторию, конечно, приносят Азербайджану огромную пользу. Они проводятся в 21 городе. Если бы эти соревнования были бесполезными, приводили к экономическим потерям, разве они проводились бы в развитых городах? Конечно же, нет.

В обслуживающем секторе мы получаем очень большую пользу от этого. Это имеет огромное значение для популяризации Азербайджана в мире. Туризм является одним из видов экспорта. Приведу для вас одно сравнение. В прошлом году Азербайджан получил от экспорта сельскохозяйственной продукции меньше средств, чем от туризма. То есть, туризм – это вид экспорта. В прошлом году в Азербайджан от туризма поступили средства в размере двух миллиардов долларов. Эти средства служат гражданам, обслуживающему сектору, налогам и общему развитию. Поэтому мы изучаем опыт передовых стран и стараемся, чтобы индустрия туризма в Азербайджане развивалась еще быстрее. В прошлом году нашу страну посетили 2 миллиона 800 тысяч иностранных гостей. В нынешнем году их будет еще больше. Это – очень важное направление нашего экономического развития».