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    Украина определила полный состав делегации на переговорах в Абу-Даби

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 21:37
    Украина определила полный состав делегации на переговорах в Абу-Даби

    Украина сформировала полный состав делегации, которая примет участие в переговорах в Абу-Даби.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

    По его данным, украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также войду глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов; руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица; заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий; аналитик из команды Службы внешней разведки.

    При этом военное направление переговоров продолжит курировать глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. По информации источника, непосредственно в нынешней встрече он участвовать не будет, однако взаимодействие по военным вопросам со Скибицким сохранится.

    Ожидается, что в Абу-Даби также прибудут представители европейских стран. Для них предусмотрены отдельные форматы переговоров.

    Среди основных тем встречи - послевоенные гарантии безопасности, деэскалация российско-украинского конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по достижению мирного урегулирования.

    Российско-украинский конфликт Абу-Даби (ОАЭ)
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