Украина определила полный состав делегации на переговорах в Абу-Даби

Украина сформировала полный состав делегации, которая примет участие в переговорах в Абу-Даби.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

По его данным, украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также войду глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов; руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия; первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица; заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий; аналитик из команды Службы внешней разведки.

При этом военное направление переговоров продолжит курировать глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. По информации источника, непосредственно в нынешней встрече он участвовать не будет, однако взаимодействие по военным вопросам со Скибицким сохранится.

Ожидается, что в Абу-Даби также прибудут представители европейских стран. Для них предусмотрены отдельные форматы переговоров.

Среди основных тем встречи - послевоенные гарантии безопасности, деэскалация российско-украинского конфликта, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги по достижению мирного урегулирования.