В отелях Азербайджана будут проводиться открытые и скрытые мониторинги

"Не все отели в Азербайджане оказывают услуги соответственно количеству указанных у них звезд".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев.

"Проблем с качествам обслуживания практически нет в более чем 100 отелях, действующих в Баку. Но эта проблема существует в регионах. Ассоциация отелей Азербайджана стала членом Европейской ассоциации отелей (Hotrec). После этого отели будут получать звезды согласно стандартам Hotrec", - заявил Ф.Нагиев.

По словам Фуада Нагиева, стандарты Hotrec - это принятые Европейской комиссией стандарты.

"Это документ из 300 листов, в котором указаны все критерии выдачи звезд. Звезды присваиваются на несколько лет, в течение которых будут проводиться открытые и скрытые мониторинги. Открытый мониторинг - это проверка деятельности отеля напрямую на месте, также мы будем отслеживать комментарии об объекте на популярных сайтах. Во время скрытого мониторинга специалисты из Европейской и Азербайджанской ассоциаций отелей под видом обычных гостей будут оставаться в отелях и затем проанализируют работу объекта", - сказал председатель Госагентства.