В ООН оценили потери международного туризма

Доходы от туризма в мире за первые четыре месяца текущего года сократились на 195 млрд долларов США из-за пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН.

По ее данным, в январе-апреле число туристов, путешествующих в другие страны, сократилось на 97%. То есть, за первые четыре месяца года этот показатель упал на 44%, "что привело к потере доходов от международного туризма на сумму около 195 млрд долларов".

Согласно прогнозам организации, в 2020 году число туристов, путешествующих в другие страны, может сократиться на 850 млн - 1,1 млрд. Доходы от туризма в мире могут упасть на 910 млрд - 1,2 трлн.долларов США.

В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки в 1,5 млрд. Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.