    Туризм
    • 25 сентября, 2025
    • 17:18
    В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениям

    С 26 октября национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL перейдет на осенне-зимнее расписание и предложит путешественникам почти 50 направлений в Европу, Азию и на Ближний Восток.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, продажа билетов по большинству маршрутов уже открыта.

    Согласно новому расписанию, ключевыми остаются самые востребованные направления, среди которых Стамбул, Тбилиси, Тель-Авив. При этом маршрутная сеть продолжает охватывать крупнейшие деловые и культурные центры региона - от Дохи и Эр-Рияда до Алматы, Ташкента и Тебриза.

    Также сохраняются и европейские маршруты: в расписании остаются рейсы в Париж, Лондон, Вену, Берлин и Прагу, а также в Барселону и Милан, что делает Баку удобной точкой отправления для поездок в Европу. Для любителей лета и отдыха у моря предусмотрены рейсы в Анталью и Трабзон, а также возобновлены полёты на Мальдивы и в Шарм-эль-Шейх.

    Разнообразие направлений усиливает роль Международного аэропорта Гейдар Алиев как современного транзитного узла, соединяющего Европу, страны СНГ, Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Пассажиры, совершающие пересадки в Баку, могут рассчитывать на комфортные условия стыковки и удобное расписание.

    Параллельно с расширением маршрутной сети авиакомпания развивает цифровые сервисы. Пассажиры могут бронировать билеты онлайн, выбирать места при покупке, заказывать специальное меню, повышать класс обслуживания и заранее оформлять багаж. Эти возможности делают путешествие не только удобным, но и максимально гибким.

    Новый сезон с AZAL - это сочетание разнообразных направлений, современных услуг и комфорта, который позволяет планировать поездки в любое время года.

