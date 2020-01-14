В минувшем году туристы в целом израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов

“Существующая в Азербайджане стабильность, укрепление наших международных позиций, проведенные в нашей стране международные мероприятия служат развитию туризма”.

Как передает “Report”, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во вступительной речи на совещании, посвященном итогам 2019 года.

“В минувшем году поток туристов достиг рекордной отметки – нашу страну посетили 3 миллиона 170 тысяч иностранных гостей. По предоставленной мне информации, только посредством банковских карт иностранные туристы израсходовали в Азербайджане 1 миллиард 260 миллионов манатов.

В целом же мы должны учитывать, что туристы приезжают в основном из соседних стран, и там, как и у нас, пока преобладают наличные расчеты. Общий подсчет показывает, что иностранные туристы в целом израсходовали в Азербайджане 4,3 миллиарда манатов. Я говорю в манатах, но на самом деле это – валюта. Эта валюта в то же время является своего рода видом экспорта. Это играет очень большую роль и в стабильности нашего макроэкономического положения.

Конечно, основную валюту мы зарабатываем от продажи нефти и газа. Хотя рост экспорта в ненефтяном секторе на 14 процентов обеспечивает сегодня поступление валюты и из данного сектора. Развитие туризма и впредь будет находиться в центре внимания”.