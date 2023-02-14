В Израиле представлены туристические возможности Азербайджана

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке Международный средиземноморский туристический рынок (IMTM), организованной Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана в Тель-Авиве (Израиль).

Туристические возможности Азербайджана представлены на выставке Международный средиземноморский туристический рынок (IMTM), организованной Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана в Тель-Авиве (Израиль).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В выставке принимают участие представители ЗАО "Азербайджанские авиалинии", туристического центра "Шахдаг", Музея горских евреев и туристических компаний.

Посетители выставки информируются об истории Азербайджана, о культурном наследии, национальной кухне, традициях, возможностях горнолыжных курортов, виноделии, оздоровительном, горном и зимнем туризме и т.д.

В рамках выставки проводятся двусторонние встречи с представителями Израиля и других стран-участниц.

14-17 февраля делегация Бюро по туризму Азербайджана примет участие в Глобальном туристическом инновационном форуме в Израиле. Основной целью участия в форуме является создание интерактивной карты маршрута путешествий по Большому Кавказу Slou Fud.

Отметим, что с 2021 года в Израиле действует туристическое представительство Азербайджана. В 2022 году Азербайджан посетили 23 935 граждан Израиля.