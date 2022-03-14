В Индии демонстрируются туристические возможности Азербайджана

Сегодня в индийском городе Мумбаи начала свою работу международная туристическая выставка OTM Mumbai 2022, на котором Азербайджан представлен национальным стендом.

Сегодня в индийском городе Мумбаи начала свою работу международная туристическая выставка OTM Mumbai 2022, на котором Азербайджан представлен национальным стендом.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Наряду с Азербайджанским бюро по туризму (АБТ), в выставке принимают участие 10 местных туристических компаний.

Посетителям выставки предоставляется обширная информация о туристических возможностях Азербайджана, в том числе освобожденных от оккупации территорий, о возможностях посещения Азербайджана, о новых туристических продуктах и направлениях.

Участвовавший в панельных обсуждениях в рамках выставки заместитель генерального исполнительного директора АБТ Бахруз Аскеров отметил, что индийский рынок является одним из приоритетных для Азербайджана, индийские туристы наряду с отдыхом отдают предпочтение деловому туризму, свадебному и другим видам туризма.