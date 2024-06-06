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В Грузии решение об обязательном страховании туристов могут отложить

В Грузии решение об обязательном страховании туристов могут отложить Обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для туристов, приезжающих в Грузию, планируется отложить до 1 января 2026 года.
Туризм
6 июня 2024 г. 15:39
В Грузии решение об обязательном страховании туристов могут отложить

Обязательное страхование здоровья и от несчастных случаев для туристов, приезжающих в Грузию, планируется отложить до 1 января 2026 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, в парламент страны внесен законопроект, который приостанавливает применение данного пункта закона до конца следующего года.

Документ был представлен депутатами, представляющими правящую партию "Грузинская мечта". По словам инициаторов проекта, в процессе подготовки решения "Об утверждении правил и условий обязательного страхования здоровья и от несчастных случаев для туристов, приезжающих в Грузию" был выявлен ряд проблем, что делает целесообразным не применять данное требование до 1 января 2026 года.

Напомним, что согласно закону "О туризме", туристы, приезжающие в Грузию, должны иметь медицинскую страховку и страховку от несчастного случая. Нововведение намеревались применить с 1 июня этого года.

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