В Грузии хотят пустить для российских туристов бесплатные автобусы из Баку

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили представил минэкономики и представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы доставлять российских туристов в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, глава ассоциации сказал, что многие владельцы крупных гостиниц Тбилиси и представители курортных городов заявляют, что получили от российских туристов звонки с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.

"Вторая тема, которую мы обсудили - это назначение чартерных рейсов. Некоторые страны уже выразили к этому готовность, среди них Украина и Казахстан", - добавил Алавердашвили.

Он также сообщал в понедельник, что убытки Грузии после введения ограничений со стороны России могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллиона долларов).