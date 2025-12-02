В гостиницах Шеки за 11 месяцев зарегистрировано более 21 тыс. ночевок

В гостиницах Шекинского района Азербайджана за период с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано более 21 000 ночевок.

Как сообщает корреспондент Report из Шеки, об этом журналистам сообщил руководитель Шекинского регионального управления Государственного агентства по туризму Шахин Меликов.

По его словам, количество туристов, остановившихся в гостиницах за 11 месяцев, превысило 17 000.

Меликов добавил, что в настоящее время в Шеки действуют 42 объекта размещения с общим номерным фондом более 830:

"Составлен специальный бланк заказа и проведен аудит 14 объектов размещения, относящихся к категории гостиниц. Сегодня в городе Шеки действуют гостиницы категории одна, две, три, пять и шесть звезд. Остальные объекты не получили звездных категорий, поскольку не соответствуют критериям звездности. Этот критерий постоянно меняется".