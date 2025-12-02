Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    В гостиницах Шеки за 11 месяцев зарегистрировано более 21 тыс. ночевок

    Туризм
    • 02 декабря, 2025
    • 15:14
    В гостиницах Шекинского района Азербайджана за период с января по ноябрь 2023 года зарегистрировано более 21 000 ночевок.

    Как сообщает корреспондент Report из Шеки, об этом журналистам сообщил руководитель Шекинского регионального управления Государственного агентства по туризму Шахин Меликов.

    По его словам, количество туристов, остановившихся в гостиницах за 11 месяцев, превысило 17 000.

    Меликов добавил, что в настоящее время в Шеки действуют 42 объекта размещения с общим номерным фондом более 830:

    "Составлен специальный бланк заказа и проведен аудит 14 объектов размещения, относящихся к категории гостиниц. Сегодня в городе Шеки действуют гостиницы категории одна, две, три, пять и шесть звезд. Остальные объекты не получили звездных категорий, поскольку не соответствуют критериям звездности. Этот критерий постоянно меняется".

    Şəkidəki hotellərdə 11 ayda 21 mindən çox gecələmə olub
    Лента новостей