В Германии представлены два новых туристических продукта Азербайджана

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанское туристическое бюро на 9-й встрече министров стран Шелкового пути в рамках проходящей в Германии выставки İTB Berlin представило концепцию нового туристического продукта "7 красавиц Шелкового пути".

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, в концепции рассказывается о 7 различных туристических маршрутах по Азербайджану вдоль Исторического Шелкового пути. Сюда входят Баку – “Нефтяной путь”, Шемаха – “Поэтический Путь ”, Агсу – “Гранатовый путь”, Исмаиллы – “Ремесленный путь ”, Гянджа - “Рыночный путь ”, Нахчыван – “Соляной путь ”.

На 8-й встрече туроператоров в рамках выставки был представлен Винный путь вдоль Исторического Шелкового пути. На презентации на сайте azerbaijanwine.az рассказано об истории виноделия и виноградарства в Азербайджане.

"Азербайджанское туристическое бюро также было представлено на выставке Берлинском фестивале путешествий, организованном в рамках выставки ITB Berlin. В мероприятии, которое продлится до 10 марта, посетители интересуются азербайджанскими ковровыми изделиями, рукотворно-ремесленническими образцами и виноделием, сухофруктами, а также национальными туристическими продуктами", - говорится в информации.