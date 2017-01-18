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    В этом году в Ираке пройдут выставки в различных областях

    Желающие участвовать на мероприятиях местные предприниматели могут обратиться в Azpromo

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские предприниматели приглашены на предстоящие в этом году в Ираке выставки в различных сферах.

    Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций ("Azpromo"), 24-26 января состоится выставка иракской продукции.

    15-20 февраля пройдет компьютерная выставка и выставка связи "GTX-1".

    На 12-14 сентября запланирована продовольственная выставка.

    Желающие участвовать в указанных мероприятиях местные предприниматели для подробной информации могут обратиться в "Azpromo". 

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