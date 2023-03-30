В этом году число выезжающих из Азербайджана за рубеж выросло более чем на 18%

В этом году число выезжающих из Азербайджана за рубеж выросло более чем на 18%

За январь-февраль текущего года общее число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, увеличилось на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 218 тысяч человек.

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За январь-февраль текущего года общее число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, увеличилось на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 218 тысяч человек. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат. Число граждан Азербайджана, выезжающих в Грузию, увеличилось в 1,5 раза, в Турцию - на 15,9%, в Российскую Федерацию - на 8,4%, в Иран - на 15,5%. 39,7% граждан страны посетили Турцию, 22,8% - Российскую Федерацию, 9,9% - Грузию, 8,4% - Иран, 19,2% - другие страны. 70% выезжавших составили мужчины, 30% - женщины. В январе-феврале 2023 года 29,7% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 67,8% - воздушным, а 2,5% - морским. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens traveling abroad up over 18%