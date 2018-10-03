В этом году более миллиона граждан Азербайджана посетили Грузию

Тбилиси. 3 октября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года число выезжающих из Азербайджана в Грузию составило 1 094 847 человек.
Как сообщает местное бюро Report, об этом 3 октября на пресс-конференции заявил глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе.
Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетивших Грузию азербайджанцев увеличилось на 107 209 человек или 10,9%.
По числу посетителей соседней страны за первые 9 месяцев года Азербайджан занял второе место после России (1 109 706 человек). На третьем месте - Армения 956 076.
В прошлом месяце число выезжающих из Азербайджана в Грузию составило 138 790 человек. В годовом сравнении по этому показателю был зафиксирован рост 9,8%.
Cəmilə BabayevaАвтор новости