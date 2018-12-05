В этом году Азербайджан посетило около 1 млн. российских туристов

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ «На первом месте из России. В этом году, но год еще не закончен, было более 800 тысяч россиян. Россияне устойчиво держат первое место».

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу «Россия-24».

«И у нас наблюдался рост туризма за последние 2 года: в 2016 году - на 22 процента, в 2017 году – на 20 процентов, в этом году пока еще не знаем, но тоже будет рост. Туристов привлекают, в первую очередь, условия, в которых они себя здесь ощущают. Что касается россиян, думаю, что они чувствуют себя как дома. Здесь нет языкового барьера, к ним очень хорошее отношение, общая наша история также играет важную роль.

«Конечно, уровень обеспечения безопасности, комфорта, гостеприимство азербайджанского народа, исторические памятники, климат. То есть я много могу говорить, почему туристы должны приезжать в Азербайджан. Думаю, что россияне меня услышат. Я с удовольствием приглашаю их посетить нашу страну. Мы им всегда очень рады», - сказал Президент Ильхам Алиев.