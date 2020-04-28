В Болгарии объявили дату начала летнего туристического сезона

Власти Болгарии намерены начать летний туристический сезон 1 июля.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на министра туризма страны Николину Ангелкову.

Министерство туризма Болгарии планирует начать в середине мая подготовку к позднему летнему туристическому сезону, который, как ожидается, начнется 1 июля, уточняет радиостанция.Доля туризма в формировании ВВП Болгарии составляет 12 процентов, в данной сфере задействовано 11 процентов рабочей силы. На брифинге Николина Ангелкова заявила, что именно поэтому для Болгарии крайне важно как можно скорее восстановить туристический сектор. Она также призвала работников данной сферы объединить усилия для обеспечения предоставления высококачественных туристических услуг.

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