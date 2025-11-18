Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    В Баскале после реставрации открыта улица Демирчи базары

    Туризм
    • 18 ноября, 2025
    • 13:31
    В Баскале после реставрации открыта улица Демирчи базары

    В поселке Баскал Исмаиллинского района завершена реставрация одной из основных улиц - Демирчи базары.

    Как передает корреспондент Report из Баскала, об этом журналистам заявил председатель правления Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.

    По его словам, на улице полностью обновлено дорожное покрытие и восстановлены исторические архитектурные элементы.

    "На улице полностью обновлена каменная брусчатка, отреставрированы старинные стены. Вдоль всей улицы обновлена система освещения. Здесь созданы необходимые условия для комфортного передвижения туристов", - подчеркнул он.

    Агабейли отметил, что при работах соблюдался аутентичный архитектурный стиль, а сама улица уже открыта для посещения туристами.

    Баскал реставрация улица Демирчи базары Мурад Агабейли
    Basqalda Dəmirçi Bazar küçəsi yenidən qurularaq istifadəyə verilib

    Последние новости

    13:32

    Казахстан и Эстония подписали 11 коммерческих соглашений на сумму свыше $500 млн

    В регионе
    13:31

    В Баскале после реставрации открыта улица Демирчи базары

    Туризм
    13:23

    Анар Велиев: Запад меняет подход к ЦА и Южному Кавказу, фокус смещается на экономику

    Внешняя политика
    13:08

    Джон ДиПирро: Реализация TRIPP имеет ключевое значение для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    13:06

    Майя Битадзе: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана - возможность для региональной стабильности

    В регионе
    13:03

    Пограничники Беларуси и Литвы обсуждают ситуацию на границе

    Другие страны
    13:02

    Рич Аутзен: TRIPP открывает масштабные возможности для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    12:52

    Объем грузоперевозок по транспортным коридорам Азербайджана за 9 месяцев превысил 24 млн тонн

    Инфраструктура
    12:51

    Flydubai заказывает 150 самолетов Airbus, увеличивая свой флот более чем вдвое

    Другие страны
    Лента новостей