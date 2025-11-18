В Баскале после реставрации открыта улица Демирчи базары

В поселке Баскал Исмаиллинского района завершена реставрация одной из основных улиц - Демирчи базары.

Как передает корреспондент Report из Баскала, об этом журналистам заявил председатель правления Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.

По его словам, на улице полностью обновлено дорожное покрытие и восстановлены исторические архитектурные элементы.

"На улице полностью обновлена каменная брусчатка, отреставрированы старинные стены. Вдоль всей улицы обновлена система освещения. Здесь созданы необходимые условия для комфортного передвижения туристов", - подчеркнул он.

Агабейли отметил, что при работах соблюдался аутентичный архитектурный стиль, а сама улица уже открыта для посещения туристами.