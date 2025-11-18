В Баскале после реставрации открыта улица Демирчи базары
Туризм
- 18 ноября, 2025
- 13:31
В поселке Баскал Исмаиллинского района завершена реставрация одной из основных улиц - Демирчи базары.
Как передает корреспондент Report из Баскала, об этом журналистам заявил председатель правления Центра управления заповедниками Мурад Агабейли.
По его словам, на улице полностью обновлено дорожное покрытие и восстановлены исторические архитектурные элементы.
"На улице полностью обновлена каменная брусчатка, отреставрированы старинные стены. Вдоль всей улицы обновлена система освещения. Здесь созданы необходимые условия для комфортного передвижения туристов", - подчеркнул он.
Агабейли отметил, что при работах соблюдался аутентичный архитектурный стиль, а сама улица уже открыта для посещения туристами.
