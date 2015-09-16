Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В декабре в Баку состоится Французский Рождественский базар, аналогичные мероприятия с участием азербайджанских компаний пройдут в ряде французских городов. Как сообщил Report посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье, решение об этом было принято в ходе недавнего визита французской делегации в Баку.

По словам посла, французская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере туризма с Азербайджаном, в связи с чем была достигнута договоренность о проведении Французского рождественского базара в Баку и рождественских базаров с участием азербайджанских компаний в таких французских городах, как Кольмар, Страсбург и др.

П. Монье также подчеркнул, что была поставлена цель в течении года удвоить количество французских туристов, посещающих Азербайджан. Данный вопрос обсуждался на встрече французской делегации с министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым.