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    В Баку состоится Французский Рождественский базар

    Посол: Поставлена цель удвоить количество французских туристов, посещающих Азербайджан

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В декабре в Баку состоится Французский Рождественский базар, аналогичные мероприятия с участием азербайджанских компаний пройдут в ряде французских городов. Как сообщил Report посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье, решение об этом было принято в ходе недавнего визита французской делегации в Баку.

    По словам посла, французская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере туризма с Азербайджаном, в связи с чем была достигнута договоренность о проведении Французского рождественского базара в Баку и рождественских базаров с участием азербайджанских компаний в таких французских городах, как Кольмар, Страсбург и др. 

    П. Монье также подчеркнул, что была поставлена цель в течении года  удвоить количество французских туристов, посещающих  Азербайджан. Данный вопрос обсуждался на встрече французской делегации с министром культуры и туризма Абульфасом Гараевым. 

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