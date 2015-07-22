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    ​В Баку пройдет выставка, посвященная туристическому потенциалу ОАЭ

    Выставка состоится 11 сентября

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В Баку пройдет выставка, посвященная туристическому потенциалу Объединенных Арабских Эмиратов.

    Как сообщили Report в посольстве ОАЭ в Азербайджане, выставка, организованная Национальным Советом туризма и памятников ОАЭ, пройдет 11 сентября.

    Целью выставки является популяризация страны и предоставление информации об интересных туристических местах ОАЭ.

    Отметим, что выставка в Баку пройдет в рамках мероприятий по продвижению ОАЭ на пространстве СНГ, проводимых с 7 по 11 сентября.

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