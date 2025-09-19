В Баку пройдет China Visitors Summit Baku 2025
Туризм
- 19 сентября, 2025
- 12:04
В Баку 17 ноября запланировано проведение "China Visitors Summit Baku 2025".
Как сообщает Report, в связи с этим Государственное агентство по туризму Азербайджана начало подготовительные работы.
Согласно информации, мероприятие направлено на повышение осведомленности о туристическом рынке Китая, укрепление партнерских отношений между заинтересованными сторонами двух стран и увеличение числа отдыхающих и деловых визитов из Китая.
Победителем отбора на организацию саммита стала китайская компания "i2i Group Hong Kong Limited", которая за свои услуги получит 165 тыс. манатов.
