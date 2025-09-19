Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Баку пройдет China Visitors Summit Baku 2025

    Туризм
    • 19 сентября, 2025
    • 12:04
    В Баку пройдет China Visitors Summit Baku 2025

    В Баку 17 ноября запланировано проведение "China Visitors Summit Baku 2025".

    Как сообщает Report, в связи с этим Государственное агентство по туризму Азербайджана начало подготовительные работы.

    Согласно информации, мероприятие направлено на повышение осведомленности о туристическом рынке Китая, укрепление партнерских отношений между заинтересованными сторонами двух стран и увеличение числа отдыхающих и деловых визитов из Китая.

    Победителем отбора на организацию саммита стала китайская компания "i2i Group Hong Kong Limited", которая за свои услуги получит 165 тыс. манатов.

    Азербайджан Баку Китай саммит China Visitors Summit Baku 2025
    Bakıda "China Visitors Summit Baku 2025" tədbiri keçiriləcək
    Baku to host China Visitors Summit 2025

    Последние новости

    12:52

    Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений Туркменистана

    Энергетика
    12:50

    В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    12:45

    Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатии

    В регионе
    12:40

    Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

    АПК
    12:38

    В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов

    Бизнес
    12:36
    Фото

    Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

    Формула 1
    12:32
    Фото

    На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика

    Формула 1
    12:31

    В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособие

    Внутренняя политика
    12:25

    Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

    Другие страны
    Лента новостей