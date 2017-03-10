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    В Баку открылась фотовыставка "Hello Portugal - Португалия глазами азербайджанского путешественника"

    Выставка пройдет до 12 марта в выставочном зале Nur Art

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие фотовыставки "Hello Portugal - Португалия глазами азербайджанского путешественника".

    Как сообщает Report, на выставке представлены работы фотографа Айдына Садыгова, который побывал во многих городах Португалии и запечатлел исторические и современные достопримечательности.

    Выступившая на мероприятии глава представительства Португалии в Азербайджане Мария Жоао Лопеш Кардозо сказала, что целью проекта было показать Португалию глазами азербайджанского путешественника:

    "Я объездила почти всю Португалию, но тут есть фотографии таких мест, в которых даже я не была".

    Глава представительства добавила, что с каждым годом растет число азербайджанцев, посещающих Португалию:

    "В 2015 году Португалию посетили до 1200 граждан Азербайджана и это число растёт из года в год".

    Выступивший на выставке автор работ Айдын Садыгов рассказал о впечатлениях от своего путешествия в Португалию и о своих работах.

    Отметим, что выставка пройдет до 12 марта в выставочном зале Nur Art.

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