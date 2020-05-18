В Азербайджане снят запрет на посещение заповедников

С сегодняшнего дня снято ограничение на вход в объекты туристического показа, храмы и музеи, находящиеся в подчинении Государственного агентства по туризму.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Согласно информации, решение об этом принято, руководствуясь постановлением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана о снятии с 00:00 часов 18 мая 2020 года некоторых ограничений, применяемых в связи с особым карантинным режимом на территории страны.

Деятельность предприятий будет продолжена с учетом разработанных TƏBİB "Методических указаний по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в туристическом и гостиничном секторе".

С сегодняшнего дня разрешается посещать нижеследующие туристические объекты при условии соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических правил:

Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях";

Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янар Даг";

Государственный историко-архитектурный заповедник "Юхары баш": Дворец шекинских ханов, Дом-музей Шекихановых, Шекинский краеведческий музей, Шекинский музей народно-прикладного искусства и Шекинская картинная галерея;

Историко-архитектурный заповедник "Киш": Албанский храм.

В отношении посетителей, не соблюдающих социальную дистанцию и санитарно-эпидемиологические правила, будут приняты меры в соответствии с законодательством.