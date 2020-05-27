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В Азербайджане подготовлена новая концепция развития внутреннего туризма

В Азербайджане подготовлена концепция развития внутреннего туризма

Ассоциация туризма Азербайджана представила концепцию "Перспективы развития внутреннего туризма в Азербайджане до 2025 года".

Об этом Report сообщили в Ассоциации.

В информации говорится, что концепция была разработана по инициативе структуры в рамках создания партнерства ведущих туристических структур, действующих в стране, и подписания Ассоциативного меморандума после обсуждения деятельности в период пандемии и постпандемии туристических организаций, выступивших со своими предложениями, рекомендациями и советами с единой платформы.

Документ определяет стратегические цели и задачи развития внутреннего туризма в Азербайджане до 2025 года. Концепция основана на оценке туристического потенциала Азербайджана.

"Мы оптимистичны и уверены, что неиссякаемый туристический потенциал Азербайджана, профессиональные работники туризма выведут азербайджанский туризм из этой сложной ситуации", - сказал глава Ассоциации Ахмед Гурбанов.

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