​В Азербайджане обсудили возобновление авиарейсов

По инициативе Ассоциации туристических агентств Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и представители международных авиакомпаний, представленных в нашей стране, провели онлайн-обсуждения на тему "Новые планы деятельности авиаперевозчиков и возобновление полетов после пандемии".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ассоциацию.

Председатель правления АТАА Руфат Гаджиев отметил, что важным вопросом для туристических компаний и туроператоров является скорейшее возобновление международных рейсов. По его словам, приостановка международных рейсов не только поставила туристические компании в сложное положение, но и нанесла большие потери.

Отметив готовность AZAL к полному возобновлению международных рейсов, начальник центра продаж авиаперевозок Ниязи Гасанов сказал, что основной вопрос, который сейчас стоит перед компанией, зависит от устранения пандемии в мире и объявления странами своих границ открытыми для полетов. Он подчеркнул, что трудно прогнозировать точное время возобновления международных рейсов, пока эти препятствия не будут преодолены.

Официальный представитель "Сибирских авиалиний” по Азербайджану Ариф Шахбазов сообщил, что первый полет в направлении Новосибирск - Баку после пандемии состоится 10 июля. По его словам, на нынешнем этапе компания привлекла к работе 40 воздушных суден из 101 для внутренних рейсов. Потери компании велики.

Официальный представитель AirAstana по Азербайджану Даулет Еркин Улы отметил, что первый рейс в Азербайджан запланирован на середину июня. По его словам, рейс Баку-Астана отменен до октября. В этом периоде авиакомпания будет выполнять только рейсы Баку-Алматы.

Официальный представитель авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" по Азербайджану Гасан Мавлянов сообщил, что продажи компании начнутся только в июле.