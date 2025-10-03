В Азербайджане 8 сел включены в проект развития туристической инфраструктуры

В Азербайджане восемь сел вошли в проект развития туристической инфраструктуры в рамках концепции "Туристическое село".

Как передает корреспондент Report из Астары, об этом заявил завотделом Государственного агентства по туризму Эльгюн Джавадов в ходе медиатура в село Сым Астаринского района.

В список вошли Лаза (Гусар), Грыз (Губа), Илису и Сарыбаш (Гах), Дуруджа (Габала), Ивановка (Исмаиллы), Бибияни (Лерик) и Сым (Астара).

По словам представителя агентства Эльгюна Джавадова, цель проекта - благоустроить эти населенные пункты, повысить их туристическую привлекательность и создать новые возможности для занятости: "В частности, в Сыме уже установлены указатели и село включено в маршруты южного региона".

Он отметил, что развитие инфраструктуры существенно увеличило поток туристов: "Если ранее сюда приезжало около тысячи человек в год, то последние два года только летом Сым ежемесячно посещают свыше 2000 туристов".